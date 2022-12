Al Pacino | James Marsden e Marcia Gay Harden nel thriller di Michael Keaton Knox Goes Away

Movieplayer

Si sono già concluse le riprese di Knox Goes Away, l'opera seconda di Michael Keaton. Ecco chi vedremo nel ...Tutti i film di 007: la spiaBond (2021) di Cary Fukunaga . Tra i migliori film d'azione mai ... Il poliziotto () incaricato delle indagine sa bene con chi ha a che fare. Al Pacino, James Marsden e Marcia Gay Harden nel thriller di ... La superstar Al Pacino, ma anche James Marsden, Marcia Gay Harden e molti altri nel ritorno alla regia di Michael Keaton, Knox Goes Away, in cui la star di Batman interpreta un killer afflitto da deme ...James Marsden, Marcia Gay Harden, Suzy Nakamura and Al Pacino have joined Michael Keaton in Knox Goes Away, a indie noir thriller that also serves as Keaton’s directorial debut. The feature is coming ...