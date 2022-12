Agnelli ricorda così Mihajlovic | «Un vero spirito libero»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Anche AndreaSinisanel giorno della sua scomparsa: il messaggio dell’ex presidente della Juventus Andreasi unisce al cordoglio per la prematura morte di Sinisa, scomparso quest’oggi a 53 anni dopo una lunga lotta con la leucemia. L’ex presidente della Juve, via Twitter, ha pubblicato un messaggio per salutare l’ex tecnico serbo per l’ultima volta: «Non solo punizioni, un». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alfredo Pedullà

