Aggredirono tifoso olandese | misure cautelari per tre ultras del Napoli

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, lo scorso 11 ottobre, unvenuto aper assistere al match-Ajax: per questo la scorsa notte personale della Digos della Questura diha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nei confronti di tre tifosiaderenti ai gruppi “Rione Sanità”, “Mastiffs” e “Masseria”, della Curva A dello Stadio Diego Armando Maradona. Sono ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere nonché, in concorso, di porto di armi e lesioni aggravate. L’attività investigativa svolta dalla Digos ha permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e la successiva individuazione degli indagati, attraverso l’analisi dei fotogrammi ricavati dalle ...

Agenzia ANSA

Ildell'Ajax, aggredito da un gruppo di tifosi napoletani, cercò di rifugiarsi nel bar ma fu raggiunto a colpito con calci, pugni e un coltello. I tre daspati non potranno nemmeno accedere, ...... con precedenti di polizia - denunciati per lesioni personali aggravate in quanto ritenuti responsabili di un'aggressione nei pressi di un bar di via dei Tribunali ai danni di unolandese. A ... Aggredirono tifoso olandese,misure cautelari per 3 ultras Napoli ... Aggredirono, lo scorso 11 ottobre, un tifoso olandese venuto a Napoli per assistere al match Napoli-Ajax: per questo la scorsa notte personale della Digos della Questura di Napoli ha dato esecuzione a ...