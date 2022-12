Addio Mihajlovic | il saluto dell’ex presidente del Milan Berlusconi

La Repubblica

Il calcio dicea Sinisa, scomparso prematuramente all'età di 53 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciare la morte dell'ex allenatore del Bologna è la famiglia, con un comunicato stampa firmato ...NELLA GALLERY, L'DEL MONDO SOCIAL A SINISA Anche Silvio Berlusconi saluta per l'ultima volta Mihajlovic. Il presidente del Monza, che lo ha avuto come allenatore alla fine della sua esperienza al Milan, ha dedicato a Sinisa ...Roma, 16 dic. (askanews) - Il mondo del calcio piange la morte di Sinisa Mihajlovic. Ad annunciarlo è stata la famiglia che gli è stata vicino fino all'ultimo. L'ex calciatore da domenica era ...