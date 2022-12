Addio a Sinisa Mihajlovic

Tuttosport

... Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel.dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare,...Tante panchine e poche giocate decisive nel Bologna diMihajlovic, tanto da far pensare a un suo possibile. Con l'arrivo di Thiago Motta, invece, qualcosa è cambiato. L' Orso è tornato ... Mihajlovic non ce l'ha fatta: addio Sinisa, campione ed eroe Non si è mai piegato né spezzato, Sinisa Mihajlovic, di fronte a nessuno. Era il suo bello, la sua unicità, il suo orgoglio. Alla fine ha ceduto solo a una malattia assassina ...L'ex calciatore serbo si è spento all'età di 53 anni dopo una lunga malattia, annunciata nel luglio 2019 e combattuta con tenacia in questi anni ...