Addio a Sinisa Mihajlovic | il guerriero dal cuore grande

Agenzia ANSA

Sciarpe rossoblù e un biglietto d'davanti alla palazzina dell'ospedale Accanto alla parole del medico diquelle del Sant'Orsola, che in una nota ha ricordato: 'Abbiamo combattuto con lui,...Il racconto del medico e il commovente biglietto fuori dal Sant'Orsola, doveera di casa Arianna Rapaccioni e l'alla carriera in tv (per amore di) Nata a Roma, da giovanissima ha ... Addio a Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio Ora che il suo lungo addio è terminato, tutti preferiscono ricordare le punizioni, il coraggio, l'ironia. Ma c'è un Mihajlovic più affascinante, intelligente e perciò più urtante, perché non perdonava ...Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, un uomo che ha segnato la storia recente del pallone in Italia e che anche a Firenze è passato lasciando il segno, in un senso ...