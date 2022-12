Addio a Sinisa Mihaijlovic | il tecnico serbo è morto a 53 anni

Tuttosport

Nato il 20 febbraio 1969 a Vukovar, l'ex calciatore e allenatore si è spento il 16 dicembre 2022. Nel 2019 aveva annunciato di essere malato di leucemia, per cui era stato sottoposto a trapianto di ...Mihajlovic'. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invece scritto: 'Un grande uomo, un grande combattente. Lo ricorderemo come uno dei più forti giocatori serbi che ... Mihajlovic non ce l'ha fatta: addio Sinisa, campione ed eroe (ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - "Addio mister, vivrai per sempre nel nostro cuore". In seguito alla notizia della morte di Sinisa Mihajlovic il sito del Bologna è stato preso d'assalto ed è andato in crash ...Da qualche minuto è arrivata la triste notizie della scomparsa di Sinisa Mihajlovic. L'ex allenatore del Bologna, nel corso della sua carriera da ...