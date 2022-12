Abodi | Ministro dello Sport | “Mihajlovic | giorno triste Ma darà forza a chi

GiocoNews.it

"E' una giornata triste, non piangiamo solo l'uomo pubblico, l'ex calciatore e l'ex allenatore, ma un combattente". Lo ha detto ilper lo sport e per i giovani Andreaall'ANSA, a margine dell'assemblea generale del consiglio nazionale dei giovani in scena a Roma, commentando la scomparsa di Mihajlovic. "Al di là ...Queste le larole di Andrea, nuovodello Sport. Ha commentato la notizia anche l'exBeatrice Lorezin : " Se n'è andato un guerriero, un simbolo della lotta al cancro. In molti ... Abodi (ministro Sport) su scommesse: 'Irrituale che chi organizza ... Parla la dottoressa che ha avuto il serbo in cura. Un'altra vittoria in amichevole per i biancocelesti. La viola vuole trattenere Amrabat. Il Ministro dello Sport conferma che ci sarà il decreto “salv ...Andrea Abodi ha parlato delle misure legate allo sport ma in particolare a tutto il paese. Secondo me qualche novità c’è ma, come ripeto più volte al giorno, saranno tutti provvedimenti che riguardera ...