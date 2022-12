“A peco*a per lui” Choc al GF Vip | Donnamaria e Antonella Fiordelisi | il perizoma Video

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il gioco “imitaVip” voluto dal Grande Fratello ha portato più di qualche malumore in casa. Infatti il GF ha voluto che ogni concorrente imitasse un altro compagno di viaggio.ha imitato Oriana Marzoli. E questa sua scelta non poteva che provocare reazioni. In particolare della diretta interessata che – come prevedibile – non l’ha presa bene. La spadista è entrata in salotto con una parrucca bionda, gli occhiali, un reggiseno ed una mini gonna conin bella vista. Quindi ha iniziato a ridere cercando di imitare l’influencer venezuelana, poi ha urlato diverse volte l’iconica frase della venezuelana: “Amore dolce”. Infine si è avvicinata ad Antonino Spinalbese: “Dormiamo insieme?”. “Non ho mai parlato così, non dico quelle parole, mai ho parlato così con Antonino. Imitazione pessima. Ma a noi non ci fanno ...