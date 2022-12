A Napoli dopo le preghiere si rinnova il miracolo di San Gennaro

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Asi èto ildi San. Alle 10,56 il sangue del Martire si è sciolto nella Cappella del Tesoro di Sanla celebrazione della funzione religiosa. Le ampolle con le reliquie sacre erano state prelevate dalla cassaforte intorno alle 9 ecirca due ore il sangue era ancora in grumi. Una volta esposta all’adorazione dei fedeli, la teca ha iniziato a muoversi fino alla vera e propria liquefazione, poco prima delle 11.le date del 30 aprile e quella del 19 settembre, si è compiuto l’ultimo prodigio dell’anno. Quella del 16 dicembre è la terza delle tre celebrazioni annuali a cui si accompagna il prodigio della liquefazione, data che ricorre in memoria dell’eruzione del Vesuvio del 1631 in cui i napoletani ...