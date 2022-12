A Firenze ridotti del 40% i ricoveri tra gli anziani grazie alle unità mobili territoriali

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 16 dicembre 2022) In un anno hanno ridotto itra glidel 30-40%, curando i pazienti a casa. E’ uno dei risultati dei Girot, i Gruppi Intervento Rapido Ospedale Territori,formate da equipe medico infermieristiche che, in partenza dall’ospedale, agiscono sul territorio intercettando i malati over 65 e curandoli efficacemente sul posto, in collaborazione con il medico di medicina generale. L’obiettivo è limitare gli accessi a ospedali e ambulatori, liberando spazi e risorse edggerendo la pressione su queste strutture. Tra il giugno 2021 e il giugno 2022 i Girot hanno curato 3.300 persone a: di queste 1.700 sono state prese in carico al Dipartimento d’Emergenza e Accettazione evitando almeno un terzo deie liberando posti letto per ...