Zuppa di Porro 15 dicembre 2022

(Di giovedì 15 dicembre 2022)di. Scandalo parlamento europeo si allarga a 60 europarlamentari. Quelli di sinistra tra sileni e vittimisno. E si indignano per il pulman di troie di cui parla Berlusconi: oggi gramellini e labate se lo cucinano sul Corrierone. Ferrara e il dolce suono del governo, sta corteggiando la Meloni e oggi sul Foglio la incensa a modo suo. Mentre noi brindiamo, il Die Welt parla di razionamenti gas in germania e il Nyt della nostra dipendenza da Qatar La commissione europea e la nostra finanziaria. Fine tamponi e ci sono i nostalgici alla Viola. Il sindaco di Instambul anti Erdogan fregato e Majorino si accorda con i grillini #rassegnastampa15dic L'articolo proviene da Nicola

Nicola Porro

Ciao Nicola sono un fedele fan della... in differita, non potendo quasi mai seguirla in diretta per motivi di lavoro. L'altro giorno, a un certo punto, è 'arrivato' San Francesco . Concordo con te che ad essere povero non c'è ...di. Qatargate e 'intervista patetica di Speranza che ci racconta la storia strappacore del deputato che è tornato a fare l'operaio. Abbbbello è il partito di D'Alema eddai. Le compagnie ... Qatargate, Speranza ci prende in giro e fa pure l’indignato