Zelensky | Nel Donbass russi distruggono città dopo città

(Di giovedì 15 dicembre 2022) "Non c'è calma in prima linea. Non c'è niente di facile e semplice. Ogni giorno e ogni metro è estremamente duro. E soprattutto dove l'intera tattica degli occupanti si riduce alla distruzione di tutto ciò che hanno davanti con l'artiglieria, in modo che rimangano solo nude rovine e crateri nel terreno. Laa sta distruggendonel, come Mariupol, come Volnovakha, come Bakhmut. La difesa in tali condizioni non è solo eroismo, è qualcosa di più. E ringrazio tutti i nostri guerrieri che resistono alla pressione dell'occupante", le parole diin un video postato sui social. / TelegramFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev