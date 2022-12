Wonder Woman 3 | la risposta di James Gunn alle dichiarazioni di Patty Jenkins

Tanto che anchedi Gal Gadot ha ricevuto un semaforo rosso. A rischio anche Jason Momoa. Henry Cavill, chi è l'attore che non interpreterà più Superman Henry Cavill è un attore ...2 a squadre e con un cast stellare di personaggi leggendari, tra cui Batman , Superman ,e Harley Quinn (DC); Shaggy e Velma (Scooby - Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo ...James Gunn ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Patty Jenkins in merito alla cancellazione di Wonder Woman 3, spendendo parole di elogio nei suoi confronti.Patty Jenkins has seemingly left Wonder Woman 3 with an unclear future ahead. But she could return to superheroes with another icon in need of aid.