(Di giovedì 15 dicembre 2022) Guardate ildi, il coinvolgentescritto edain arrivo nelle sale cinematografiche. MGM ha condiviso ildi, l'adattamento cinematografico del romanzo di Miriam Toews del 2018. La pellicola, che uscirà il 20 gennaio, sarà proiettata in alcune sale già stabilite il 25 dicembre. Ilin uscita racconta la storia di alcune donne che vivono in una comunità religiosa e affrontano le violenze e gli abusi subiti dagli uomini della loro stessa comunità. Questa la sinossi ufficiale riportata da Comingsoon: "Le donne in una colonia religiosa isolata lottano per riconciliarsi con la loro fede dopo ...

Movieplayer

... A Knives Out Mystery" (Netflix) "RRR" (Variance Films) "Tár" (Focus Features) "Top Gun: Maverick" (Paramount Pictures) "" (MGM/United Artists Releasing) Miglior attore protagonista ...... Everything Everywhere All at Once Todd Field, TÁR Park Chan - wook, Decision to Leave Sarah Polley,S. S. Rajamouli, RRR BEST ACTRESS Cate Blanchett, TÁR Ana de Armas, Blonde Mia Goth, ... Women Talking: un nuovo trailer per il film con Claire Foy diretto da Sarah Polley Guardate il nuovo trailer di Women Talking, il coinvolgente film scritto e diretto da Sarah Polley in arrivo nelle sale cinematografiche.Women Talking racconta le vicende di un gruppo di donne che devono fare i conti con le aggressioni sessuali compiute dagli uomini della comunità.