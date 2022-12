Wanna Marchi | saltano le ospitate Tv | svelato il perchè

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Personaggi Tv. . Popolarissima negli anni ottanta e anni novanta, tanto da venir soprannominata “regina delle televendite”,è stata in seguito più volte condannata per gravi fatti illeciti connessi alla sua attività. In quest’ultimo periodo è tornata al centro delle scene dopo l’uscita della docu-serie Netflix sulla sua vita e quella di sua figlia Stefania. Per questo motivo le due donne sarebbero state invitate come ospiti in varie trasmissione, le quali avrebbero poi disdetto tutto all’ultimo minuto. La figlia dellasi è sfogata in merito alla vicenda con Casa Pipol.Leggi anche –> “Non è l’Arena”,svela quanto prende di pensione: tutti senza parole Dopo l’attenzione ricevuta a causa della docu-serie Netflix incentrata sulla loro storia, ...

L'uscita del documentario sue Stefania Nobile su Netflix ha procurato loro molte ospitate, ma quella prevista per Domenica In è saltata. Intervistate nel corso del format Casa Pipol,e Stefania Nobile ...e Stefania Nobile erano state invitate a Domenica In per una intervista che alla fine però sarebbe stata ...Wanna Marchi e Stefania Nobile erano state invitate a Domenica In per una intervista che alla fine però sarebbe stata cancellata ...Wanna Marchi e Stefania Nobile si sono lamentate per via delle loro ospitate tv saltate all'ultimo minuto. Dopo l'attenzione ricevuta a causa della ...