Volley | Paola Egonu torna in campo al Mondiale per Club | l’asticella si alza col Gerdau Minas

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il VakifBank Istanbul ha debuttato con una schiacciante vittoria alper2022 difemminile. Le Campionesse del Mondo e d’Europa hanno travolto il modesto Kuanyshcon assoluta disinvoltura, iniziando con un bel 3-0 la propria avventura ad Antaliya (Turchia). La corazzata di coach Giovanni Guidetti ha regolato la compagine kazaka senza particolari criticità e tornerà innella giornata odierna (ore 18.00) per affrontare il più quotato, nel loro secondo e ultimo match della fase a gironi. Le giallonere partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno comunque sottovalutare le arrembanti Campionesse del Sudamerica.tornerà indopo i 15 punti messi a ...

L'oppostoEgonu, che nella passata stagione aveva perso con Cenegliano le finali del Mondiale e della Champions League contro la compagine di coach Guidetti, ha messo a referto 15 punti, con il ...Il VakifBank Istanbul ha esordito con una schiacciante vittoria nel Mondiale per Club 2022 difemminile. Le Campionesse del Mondo e d'Europa hanno travolto il modesto Kuanysh Club con un secco 3 - 0 (25 - 15; 25 - 15; 25 - 17) di fronte al pubblico di Antaliya (Turchia), portandosi ...PONTE DI PIAVE - Il suo nome era già scolpito da tempo nel cuore dei tifosi che continuano ad amarla, adesso lo è anche nella Hall of Fame della pallavolo italiana. Sara ...