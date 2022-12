Volley femminile | Chieri vola agli ottavi della Challenge Cup

OA Sport

...00 Mantova - Baltur Cento 66 - 81 Visualizza Serie A2- SERIE A117:00 Scandicci - Cuneo 3 - 0 17:00 Vallefoglia - Perugia3 - 0 Visualizza Serie A1- ...Termina 3 - 0 (25 - 22, 26 - 24, 25 - 21)il match tra VakifBank Spor Kulubu e Gerdau Minas , partita valida per la seconda giornata del gruppo B del Mondiale per club2022/23 . Un'ottima vittoria per il VakifBank, che permette alle turche di mantenere il primo posto in classifica con 6 punti. Volley femminile, Chieri strapazza il Legionovia e intravede gli ottavi di Challenge Cup Torna in campo la Libertas San Paolo prima in classifica in Serie C maschile. La Valtidone aspetta un regalo dalla Gas Sales Bluenergy ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...