Volley | Conegliano inizia l’assalto al Mondiale per club contro le brasiliane del Dentil Pria Clube

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ilperdifemminile èto ieri ad Antalya, in Turchia. Le protagoniste della prima giornata sono state proprio le due squadre turche: le padrone di casa dell’Eczac?ba?? hanno demolito le avversarie delPraiae e lo stesso ha fatto il VakifBank Istanbulle kazake del Kuanysh. Propriole brasiliana del Praiae inizierà l’avventura iridata della Prosecco DOC Imoco. La squadra veneta si presenta per la terza volta alperdopo l’esordio vincente del 2019 ed il doloroso secondo posto dello scorso anno. Una squadra costruita comenon può che porsi l’obiettivo di ...

Il Dentil Praia Clube può schierare tante giocatrici di qualità e con esperienza internazionale, a partire dall'opposta dominicana Brayelin Martinez e la schiacciatrice neerlandese Anne Buijs . ...PROGRAMMA- PRAIA CLUBE MONDIALE PER CLUB Giovedì 15 dicembre: Ore 14:30 Prosecco DOC Imoco- Dentil Praia ClubeDopo quello maschile, da mercoledì 14 a domenica 18 dicembre, su Sky e in streaming su NOW, appuntamento anche con il Mondiale femminile per ...