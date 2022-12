Volley | Champions League | buona la prima per Perugia da Campione del Mondo Superato lo Ziraat Ankara per 3-1

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nellapartita da Campioni del, la Sir Sicoma Moniniriesce a superare, nel quarto match del girone di, i turchi delloBankper 3-1 (25-17; 19-25; 25-17; 25-17). Pur rinunciando ad alcuni dei suoi titolari, su tutti Simone Giannelli e Wilfredo Leon,riesce a centrare l’ennesimo successo di questa stagione. Il primo parziale scorre sui binari dell’equilibrio fino ad oltre metà, con l’opposto Wouter Ter Maat che riesce a rispondere ai colpi del cubano Jesus Herrera. Sul 17-17sale in cattedra e la luce si spegne completamente nella metà campo turca: 8-0 di parziale e primo set in archivio. Nel secondo set la fatica della lunga trasferta brasiliana inizia a farsi sentire e ...

Solo ad inizio terzo set la formazione ceca sembra poter tenere il ritmo dei trentini che però mettono la freccia nella fase centrale, approfittando anche dei tanti errori commessi in ricostruzione e ...21.43 Trento vince la quarta partita nel pool D: una prestazione super per i dolomitici appena atterrati dal Brasile, tutti i set non sono mai stati in discussione. 25 - 17 CHIUDE MICHIELETTO! TRIONFO ... Champions League: Perugia e Trento vincono ancora, quarti a un passo Dalla Coppa del Mondo alla Champions il risultato è sempre lo stesso: vince sempre la Sir. E così è stato anche nella Pool ...di Daniele SborzacchiFesta per i campioni del mondo di Perugia. Festa al PalaBarton, trofeo iridato esibito dinanzi ai propri tifosi e nuova vittoria, la 21esima della stagione, contro i turchi dello ...