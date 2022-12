Violenza | estorsione e minacce alla madre | arrestati due fratelli minorenni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Baronissi hanno arrestato 2gemelli, 17enni, per tentatache avrebbero, ripetutamente, minacciato e percosso per farsi consegnare il denaro necessario all’acquisto di sostanza stupefacente. I militari, intervenuti a seguito di richiesta di intervento al 112 della vittima, hanno accompagnato glipresso un centro di prima accoglienza su disposizione della Procura per idi Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.