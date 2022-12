VIDEO Sci alpino | Vincent Kriechmayr vince la discesa della Val Gardena Successo austriaco | Odermatt battuto

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022)ha vinto laliberaVal, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. L’si è imposto sulle nevi austriache con il tempo di 1:25.44, riuscendo a battere lo svizzero Marcoper 11 centesimi e il connazionale Matthias Mayer per 0.13. Il francese Johan Clarey e il norvegese Aleksander Kilde restano giù dal podio, mentre i nostri Christof Innerhofer e Dominik Paris sono rimasti fuori dalla top-10. Aleksander Kilde resta comunque al comandoclassifica di specialità, con 25 punti di vantaggio sue 76 suha allungato in testa alla graduatoria generale e ora vanta ben ...