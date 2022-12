VIDEO | Nuovo look per Tommaso Ciampa | con la barba corta sembra molto diverso

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le notizie suldei lottatori sono un grande classico del mondo del wrestling. In uno sport dove l’aspetto fisico è spesso un fattore determinante, scoprire come cambia l’aspetto di una star è sempre qualcosa di interessane. Il caso di oggi è quello di. Operatosi da poco, il wrestler di chiara origine italiana si sta allenando duramente per tornare al massimo della sua forma quanto prima. In unin cui lo vediamo impegnato in uno dei suoi intensi allenamenti,appare ringiovanito. Non porta più la lungache lo aveva contraddistinto negli ultimi anni ma una più modesta in quanto a lunghezza. Sarà così che lo vedremo quando riuscirà a tornare a lottare?s rejuvenated ...