VIDEO – Milan | rinnovo della partnership con Emirates | il promo | News

Sky Sport

...arrivano, Juventus... se vincete con una di queste grandi squadre, vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr...'', ha detto il Cavaliere concedendosi una delle sue battute. Il...... perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: 'ora arrivano Juventus,eccetera e se ...dal leader di Forza Italia e presidente del Monza Silvio Berlusconi (registrata in unche ... Milan, De Ketelaere a Dubai: Pioli lo carica con una spinta. VIDEO Milan, i due francesi in rosa hanno conquistato la finale del Mondiale, ad attenderli ci sarà Lionel Messi: Marocco battuto 2-0.Milan e Emirates avanti insieme. A Dubai, infatti, è stato ufficializzato l'accordo per il prolungamento del contratto tra i rossoneri e la compagnia aerea come Official Airline Partner e Principal Pa ...