Video Autogrill | Renzi | “Qualcuno ha violato il segreto di Stato”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sulla vicenda dell’incontro “di routine” all’con il funzionario dei Servizi segreti Marco Mancini “haildi. Violare ildiporta a 24 anni di carcere”. Lo ha affermato Matteo, ospite di ‘Omnibus’ su La7. “Lo scopriremo solo vivendo, ho un paio di idee”, ha proseguito il leader di Italia Viva e di fronte ad un riferimento a Giuseppe Conte ha replicato: “chiamatelo e chiedetegli semplicemente perché ha detto che ha ricevuto quella carta quando era a palazzo Chigi e poi ha detto no, mi sono sbagliato. Anche i giornalisti non possono violare ildi. Hanno ilprofessionale, importante, che per me va difeso, ...