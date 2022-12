(Di giovedì 15 dicembre 2022)dinei 100 sl ai2022 di nuoto ina Melbourne. L’italiano classe 1998, oro l’anno scorso in questa gara, ha eguagliato il suo precedente record italiano (45.57) e ha così terminato la prova con un buonissimo terzo posto.ha iniziato non forzando troppo e a metà gara ha virato in quarta posizione in 21.73. Poi l’azzurro ha accelerato e, dopo un’ottima terza, è riuscito a guadagnare una posizione negli ultimi 25 metri, vincendo così il. L’oro è andato all’australiano Kyle Chalmers (45.16), mentre l’argento l’ha conquistato il francese Maxime Grousset (45.51). Nuoto,nella ...

OA Sport

... ilin programmatic , attraverso il dato, è in grado di intercettare e distribuire il ... Initiative Agenzia creativa: McCann Worldgroup Italy Group Executive Creative Director:...... accompagnati dairealizzati dal collettivo John Snellinberg. Dal vivo Serena Altavilla sarà accompagnata da Matteo Lenzi (Filarmonica Municipale LaCrisi) eGambassi (Topsy The Great,... VIDEO Alessandro Miressi bronzo nei 100 sl ai Mondiali in vasca corta: riviviamo la finale dell'azzurro La villa di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è stata trasformata in un vero e propio villaggio di Natale con giganteschi schiaccianoci, ...Che la redazione di Uomini e Donne non mandi in onda proprio tutto tutto ciò che accade durante le registrazioni è chiaro ormai da anni, ma censura il video di Pinuccia ha provocato una protesta senza ...