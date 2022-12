Vicino a Firenze scoperto il primo caso in Italia di naturalizzazione di ‘edera velenosa’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un team di botanici dell’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa hailindidella cosiddetta “edera velenosa” (Toxicodendron radicans), una specie aliena originaria del Nord America e di alcune parti della Cina. Il ritrovamento di una grossa popolazione completamente spontaneizzata è avvenuto in località Sassi Neri a Impruneta () ad opera di Giovanni Astuti, Francesco Roma-Marzio e Roberta Vangelisti. I tre ricercatori hanno documentato la scoperta in un articolo sulla rivista “n Botanist”, organo ufficiale della Società Botanicana. I campioni raccolti sono stati inseriti nell’erbario del Museo botanico pisano. L’edera velenosa non era mai stata trovata in Toscana ...