Viaggio alla scoperta di Andrea Palladio | l' archistar del Rinascimento Passeggiando tra musei | palazzi storici | chiese e mostre da non perdere

(Di giovedì 15 dicembre 2022) «Vicenza è una città di scenari. Penso talvolta che il Teatro Olimpico,rgandosi, abbia assimilato l’intera città. Quei colonnati, quelle strade storte per metà gotiche e per metà rinascimentali, sono fondali, son quinte…». Con queste parole Guido Piovene sottolineò l’aspetto fastosamente teatrale della sua città, Vicenza, che vanta 23 monumenti didio inclusi nella lista dei siti Unesco, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Per coglierne la grande bellezza, concentrata nel centro storico, basta passeggiare da un capo all’altro del pedonale corso Pdio con in tasca la Vicenza Card (costo 20 euro), che include l’accesso a ben 11 siti, da visitare liberamente, senza un ordine prestabilito. E senza la folla estiva dei turisti. Un emozionante percorso fra opere d’arte ancora oggi immerse nei contesti per ...