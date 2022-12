Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022)DEL 15 DICEMBREORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CODE PER INCIDENTE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUENSE IN DIREZIONE OSTIA TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE OSTIENSE E DIRAMAZIONESUD, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO ORBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI IN DIREZIONE RACCORDO ALL’ALTREZZA DI TOR CERVARA TRAFFICATE ANCHE LA CASSIA TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO E LA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DIU VIA DI TORRENOVA IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL ...