Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2022 ore 12 | 30

(Di giovedì 15 dicembre 2022)DEL 15 DICEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 DIRAMAZIONENORD SEGNALATA PIOGGIA TRANORD E IL RACCORDO ANULARE, UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; PROPRIO CON RIFERIMENTO AL METEO RICORDIAMO L’ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE CON PRECIPITAZIONI SPARSE PREVISTE PER LE PROSSIME ORE SU TUTTO IL TERRITORIO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E SULLA FLAMINIA TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE ...