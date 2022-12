Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2022 ore 11 | 30

(Di giovedì 15 dicembre 2022)DEL 15 DICEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI, TRAFFICO INTENSO SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA. E DA DOMANI E FINO AL 18 DICEMBRE, SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL IN PROVINCIA DI FROSINONE: GLI ...

RomaDailyNews

Scalfaro da via Firenze in viae in via Antonio Daniele da via Venezia a via. traffico...diMilano, medico aggredito con un machete nel parcheggio del policlinico San Donato a novi Tre donne sequestrate e violentate per tutta la notte: otto arresti nel Modenese Leggi Anche,... Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2022 ore 10:30 - RomaDailyNews