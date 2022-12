Via col vento | il film che ha fatto la storia del cinema

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tratto dal romanzo del 1936 di Margaret Mitchell, Via colè ilche haladel, prodotto nel 1939 da David Selznick. Drammatico e sentimentale, si svolge nel periodo durante la guerra di Secessione. Racconta ladi Rossella O’Hara, nobildonna del Sud, innamorata di Ashley che però è sposato con sua cugina. Le vicende la porteranno ad unirsi in matrimonio con Rhett Butler. Nel ruolo di Rossella troviamo Vivien Leigh e a interpretare Rhett c’è Clark Gable, fortemente voluto dal regista. Vince 8 premi Oscar tra cui miglior, miglior regista, migliore sceneggiatura, miglior attrice e miglior attrice non protagonista che vede per la prima volta un’afroamericana vincere un Oscar. Fu ilcon incasso maggiore nella ...

