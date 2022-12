ilGiornale.it

Choc in diretta aSecondo quanto riferisce la stampa nazionale, in particolare i giornali che si occupano di gossip e televisione, pare che a '' ci sia stato un '' ...Ecco che Francesca Cipriani ( reduce dall'dove si é visto il suo delta di Venere) é entrata al GF Vip con il marito Alessandro Rosso . I due hanno pronunciato le promesse e poi ... Verissimo, incidente hot per Francesca Cipriani: cosa è successo Striscia la notizia ha mostrato cosa è successo nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, quando Francesca Cipriani e suo marito Alessandro sono stati protagonisti di una simpatica intervista ...Un video, girato dalla dashcam di un'auto che viaggiava su un'autostrada nei pressi di New York, ha ripreso un terribile incidente mostrandoci gli attimi in cui una BMW Serie 5 grigia ha tagliato la s ...