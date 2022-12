Ventimiglia | a pochi metri dal confine la semifinale dei Mondiali unisce tifosi marocchini e italiani | “È finita | ma abbiamo lasciato un segno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nel salone della onlus Spes di, achilodalcon la Francia, ladeicon il Marocco è stata proiettata poco distante dai giacigli dove (in assenza di un centro di transito), le persone sono costrette ad accamparsi per la notte in attesa di passare la frontiera. Così, per novanta minuti, il calcio ha riunito davanti allo schermoe cittadini di origine marocchina, da anni residenti ae persone di passaggio che nel giro di qualche giorno sperano di arrivare in Francia. Questa insolita comunità, che poi è la stessa che spesso collabora in frontiera per rendere meno invivibile le condizioni dei migranti, ha sognato per qualche ora di potersi prendere una rivincita, quanto meno sportiva, ...