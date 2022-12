Veneto | multa da 100mila euro alla Regione | “Ha violato la privacy dei sanitari No vax” Zaia farà appello

(Di giovedì 15 dicembre 2022) VENEZIA – Laè stata condannata a pagareperché haladeinon vaccinati. La sanzione è stata inflitta dal Garante per la protezione dei dati personali enon è rimasto che pagare, anche se ha annunciato l’intenzione di ricorrere in Tribunale, per chiedere l’annullamento del provvedimento. Nel 2021, quando era in pieno svolgimento la campagna anti-Covid, la giunta regionale di Lucaaveva deciso di coinvolgere i medici del lavoro per sensibilizzare gli operatori sull’obbligo di vaccinarsi, vista la loro attività a diretto contatto con malati e soggetti fragili nelle strutturee. Era l’epoca delle polemiche per l’obbligo di ...

... tanto per fare qualche esempio, la quota di sanzioni pagate nello stesso anno dellaè del 65% in Trentino Alto Adige, tocca il 57% in, il 48% in Lombardia, scende al 36% nel Lazio, fino ...... tanto per fare qualche esempio, la quota di sanzioni pagate nello stesso anno dellaè del 65% in Trentino Alto Adige, tocca il 57% in, il 48% in Lombardia, scende al 36% nel Lazio, fino ... Veneto, multa da 100mila euro alla Regione: “Ha violato la privacy dei sanitari No vax” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nelle conversazioni in codice l’azienda di Buttrio era diventata la “splendida amica”. La difesa: «Pronti all'appello» ...