(Di giovedì 15 dicembre 2022) Stop ai treni dalle 9 alle 17, gli autobus si fermano per quattro ore. Manifestazioni in tutte le province ...

LA NAZIONE

Stop ai treni dalle 9 alle 17, gli autobus si fermano per quattro ore. Manifestazioni in tutte le province ...Si fermano mezzi di trasporto: le fasce orarie e corse garantite Sarà unper i trasporti pubblici e privati sia locali si anazionali. Ad esempio nella regione Lombardia si fermano i ... Venerdì nero dei trasporti, previsti disagi alla circolazione per maltempo e sciopero