' Vendevano' la Cappella Sistina come Totò la Fontana di Trevi | truffa clamorosa ai Musei Vaticani

Roma, 15 dic - Anche laSistina al centro di una truffa clamorosa a danno dei Musei Vaticani, secondo quanto riportato da Tgcom24 . E le ironie comico - cinematografiche sorgono, a quel punto, spontanee, richiamanti ......tanto il dolore di questo 'esilio' che in pochi mesi morì e neppure lo seppellirono nella... In che senso "La mucca era l'investimento più importante perché dava il latte e sii suoi ...Tutte le attività economiche avviate dal prete di strada di Padova entrato in conflitto con la Diocesi. Con la sua cooperativa Percorso Vita fino alla casa di ...Una società italiana vendeva i diritti sulle foto delle opere d’arte dei Musei Vaticani senza che la Santa Sede percepisse alcun introito su di esse ...