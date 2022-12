Vaticano | crowdfunding online per donare magliette termiche agli ucraini

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Città del– Sulla piattaforma diEppela, da oggi, si puòanche una piccola somma per acquistare leper la popolazione ucraina. All’udienza generale di mercoledì, Papa Francesco ha raccomandato “un Natale con meno spese”, “più umile”, esortando ad inviare quanto risparmiato per alleviare le sofferenze di tanti che patiscono per il freddo, la fame, la mancanza di cure (leggi qui). “Un Natale con glinel cuore”, ricorda in una nota il Dicastero per il Servizio della Carità, e qualche giorno fa l’Elemosineria apostolica aveva lanciato una raccolta per inviare o portare ingli indumenti richiesti. “La risposta delle persone – spiega il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa – è ...

Il Faro online

