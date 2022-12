Usa | presentata una proposta di legge per mettere al bando TikTok

(Di giovedì 15 dicembre 2022) NEW YORK – Il senatore della Florida Marco Rubio ha lanciato con due deputati (il repubblicano del Wisconsin Mike Gallagher e la democratica dell’Illinois Raja Krishnamoorthi) la guerra a, proponendo unabipartisan per impedire al social di operare negli Stati Uniti. Il disegno diarriva dopo che sia l’amministrazione di Joe Biden che l’ex presidente Donald Trump hanno condiviso le preoccupazioni sull’app e i suoi rischi per la sicurezza. Inoltre diversi stati Usa tra cui Utah, Maryland e Texas hanno già cercato di vietare l’uso dinelle agenzie governative. Il documento prevede anche lo stop a tutte le transazioni negli Usa delle compagnie social che sono basate o sostanzialmente influenzate da paesi stranieri come Russia, Cina e altri. Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha recentemente ...

Il senatore della Florida Marco Rubio ha lanciato con due deputati (il repubblicano del Wisconsin Mike Gallagher e la democratica dell'Illinois Raja Krishnamoorthi) la guerra a TikTok, proponendo una ...