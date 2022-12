Usa | Biden ordina di pubblicare le carte segrete sull’omicidio di Jfk

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Questa importante pubblicazione riflette l’impegno della mia amministrazione alla trasparenza e fornirà al pubblico americano una visione e comprensione più ampia sull’indagine del governo su questo tragico evento della storia americana”. Così Joenel memorandum in cui annuncia di aver dato ordine dinuove, finoradel presidente John Kennedy. “Su mio ordine, le agenzie hanno compiuto un ampio sforzo per revisione almeno 16mila documenti che finora erano stati pubblicati con omissis e determinato che oltre 70 per cento di questi ora possono essere pubblicati in forma completa”, si legge ancora nel memorandum diffuso dalla Casa Bianca. Nel corso della revisione sono stati comunque “identificati un numero limitato di documenti che contengono ...

Adnkronos

