Uomini e donne | smascherata una dama del trono over | “Ha un altro fuori”

Anticipazioni puntata giovedì 15 dicembre: Federico bacia Carola, Alice non si presenta in studio Le anticipazioni disvelano che oggi ci saranno problemi anche per il tronista romano. ...' Lenon sono un premio per gli', mentre Cecilia d'Elia , portavoce delledemocratiche, commenta che ' il lupo perde il pelo ma non il vizio '.Tra le patologie cardiovascolari, lo scompenso cardiaco con frazione di eiezione preservata (HFpEF), rappresenta circa il 50% dei casi di scompenso cardiaco da cui sono affetti circa un milione di ...Che la redazione di Uomini e Donne non mandi in onda proprio tutto tutto ciò che accade durante le registrazioni è chiaro ormai da anni, ma censura il video di Pinuccia ha provocato una protesta senza ...