United Cup | Tennis | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022) A distanza di un settimana dal termine della Coppa Davis, che ha visto trionfare il Canada contro l’Australia portando così al termine la stagione deldel 2022, il mondo della racchetta è pronto per un nuovo inizio nel 2023 con laCup. Ecco tutto quello che c’è da sapere con ile latv di questa nuova competizione che vedrà di scena anche l’Italia inserita nel Girone E con Brasile e Norvegia.Cup, come nasce questa nuova competizione Photo Credits Pagina Ufficiale Twitter ATPIl nome di questa competizione racchiude in sé l’emblema del torneo: il circuito ATP e quello WTA si mettono insieme per dare vita ad un torneo a squadre, che permetterà ai big di entrare in condizione per il primo Slam stagionale. La competizione ideata, appunto dalle due ...