Un posto al sole | ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nella serata di oggi è andata in onda una nuovadella soap opera italiana Unal, con protagonista assoluta la bellissima città di Napoli. Non siete riusciti a vederla? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladi Unaldel 15 Dicembre. Ma bando alle ciance, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladi Unaldel 15 Dicembre Ladi Unalsi può riin TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse ...

CiakGeneration

Nuova puntata della soap Unal: l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni della puntata del 16 dicembre 2022 . Bianca vuole aiutare ...Venerdì 16 dicembre 2022 , su Rai 3 , Unalci propone una nuova 'guerra', un'originale proposta e una ragazza che potrebbe essere in pericolo... Vediamo dunque cosa accadrà a Upas : I Poggi sono ancora tutti in ansia per Bianca (... Un posto al sole anticipazioni 16 dicembre 2022 Il progetto depositato dalla Pablo & Lucas srl, di cui è legale rappresentante Cristiano Doni, prevede 6 campi da padel (4 al chiuso e 2 all’aperto), uno da tennis, due per il pickleball. L’istituto f ...Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 16 dicembre 2022 Venerdì 16 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una nuova ...