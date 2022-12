Un Posto al Sole | anticipazioni 16 dicembre | Bianca in pericolo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Cosa succederà nella puntata di Unaldi domani, venerdì 162022? Tutto quello che c’è da sapere in anteprima Si conclude domani, venerdì 16, la settimana di Unalcon la messa in onda dell’ultimo episodio prima della consueta pausa del weekend. Cosa succederà nella nuova puntata della famosa soap opera di Rai Tre? I telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutte le interessantia Unal(Screenshot video Raiplay)Il segreto di Antonello è stato ormai svelato, c’era infatti lui dietro ilso gioco della web challenge che aveva da poco ricominciato a tormentare Gaia. La ragazzina in preda alla paura non è ...

CiakGeneration

Nuova puntata della soap Unal: l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni della puntata del 16 dicembre 2022 . Bianca vuole aiutare ...Venerdì 16 dicembre 2022 , su Rai 3 , Unalci propone una nuova 'guerra', un'originale proposta e una ragazza che potrebbe essere in pericolo... Vediamo dunque cosa accadrà a Upas : I Poggi sono ancora tutti in ansia per Bianca (... Un posto al sole anticipazioni 16 dicembre 2022 Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 16 dicembre 2022 Venerdì 16 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una nuova ...Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Nunzio deciderà di godersi la nuova relazione ma un arrivo, non rivelato, rovinerà i suoi piani ...