Un posto al sole | anticipazioni 15 dicembre 2022 | Antonello fuori controllo

(Di giovedì 15 dicembre 2022)verrà finalmente smascherato ad Unal, nel corso della puntata di giovedì 15. Stando alle, infatti, il compagno di classe di Bianca non potrà più negare di essere l'autore delle challenge che hanno coinvolto la Boschi e la sua amica Gaia. La stessa Bianca ha messo insieme diversi indizi a carico die alla fine ha capito che ci fosse lui dietro quelle pericolose sfide. La figlia di Franco e Angela ha affrontato direttamente l'amico che, però, ha inizialmente negato., in seguito, si renderà conto di quanto sia difficile sfuggire alle conseguenze delle proprie azioni e proverà a scappare, ma coinvolgerà pericolosamente anche Bianca... Unal, ...

Successivo Fiction & Soap Unalanticipazioni 15 dicembre 2022 Martina Pedretti - 14 Dicembre 2022 IL PARADISO DELLE SIGNORE 7 anticipazioni, cast e quando inizia Niccolo Maggesi - 14 ...... le sirene non smettevano di suonare e quello è ilpiù sicuro. Era buio e faceva freddo: sono ... Abbiamo attraversato la frontiera a piedi, da, di notte. Avevamo paura, ma la paura di restare ...Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un Posto al Sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a ...ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com] ...