“Un dolore per l’Italia intera” Lutto nella tv | morto il famoso volto Rai FOTO

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022)nel mondo della tv. Èilgiornalista Giuseppe Vannucchi. Si tratta di uno dei volti storici del Tg1. L’uomo se n’è andato in serenità,sua casa a Roma. Vannucchi aveva 85 anni. A fare la triste comunicazione è stato il comune di Prato, di cui Vannucchi fu assessore alla Cultura dal 1999 al 2002. Come qualcuno ricorderà, il giornalista fu uno dei primi conduttori del telegiornale nazionale Rai. Tanti lo ricorderanno durante l’epoca del direttore generale Ettore Bernabei, ma anche in seguito, nell’era di Biagio Agnes. Giuseppe Vannucchi è stato anche commentatore e presentatore di diversi rotocalchi di approfondimento. Indimenticabile il suo ’77, ovvero quando collaborò, insieme al curatore Arrigo Petacco, Mino D’Amato, Bruno Vespa e Nino Crescenti, alla conduzione della rubrica d’attualità ...