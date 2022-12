Ultime Notizie – Usa | Biden ordina di pubblicare le carte segrete sull’omicidio di Jfk

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “Questa importante pubblicazione riflette l’impegno della mia amministrazione alla trasparenza e fornirà al pubblico americano una visione e comprensione più ampia sull’indagine del governo su questo tragico evento della storia americana”. Così Joenel memorandum in cui annuncia di aver dato ordine dinuove, finoradel presidente John Kennedy. “Su mio ordine, le agenzie hanno compiuto un ampio sforzo per revisione almeno 16mila documenti che finora erano stati pubblicati con omissis e determinato che oltre 70 per cento di questi ora possono essere pubblicati in forma completa“, si legge ancora nel memorandum diffuso dalla Casa Bianca. Nel corso della revisione sono stati comunque “identificati un numero limitato di documenti che contengono informazioni ...

Sky Tg24

Ecco la situazione squadra per squadra con gli indisponibili Buoneper la Samp e Quagliarella - L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella è stato sottoposto nelleore ad ...Sulla proroga del Superbonus al 31 dicembre 'è emersa nelleore una problematica tecnica che può essere aggirata' inserendola in manovra . Così il relatore del decreto Aiuti quater Guido ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: "Putin prepara attacco su vasta scala in inverno". LIVE Il pilota australiano ha riservato parole al miele per il compagno di scuderia alla Red Bull, Sebastian Vettel.MotoGP Ducati Campioni in piazza 2022 - Questa sera è grande festa per il team di Borgo Panigale che ha scelto Bologna come sede per l'evento con tantissimi tifosi ducatisti e i piloti Ducati, tra i q ...