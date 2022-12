Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | Russia distrugge il Donbass

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Lastando il, città dopo città”. Il presidente dell’, Volodymyr, fa il punto sulla guerra con laconcentrandosi sul, il fulcro del conflitto in questo momento. “Non c’è tregua in prima linea. Non c’è niente di facile e semplice. Ogni giorno e ogni metro è estremamente duro. La tattica degli invasori si riduce alla distruzione, con l’artiglieria, di tutto ciò che hanno davanti rimangono solo macerie e crateri nel terreno”, dice il presidente. “Lastando città dopo città nel, come Mariupol, come Volnovakha, come Bakhmut. La difesa in tali condizioni non è solo eroismo, è qualcosa di più. E ringrazio tutti i nostri guerrieri ...