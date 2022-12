Ultime Notizie – Ucraina | Putin | “Inflazione Europa? Effetto sanzioni contro Russia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Gli alti tassi dieuropea, in alcuni Paesi aumentata a livelli “proibitivi”, sono stati tra gli effetti delleimposte allaper il conflitto in. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir, in una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico e i progetti nazionali. “Cosa ha ottenuto l’imponendo restrizioni? Prima di tutto un’impennata dell’senza precedenti, come dicono gli economisti, in casa propria, nell’Eurozona”, ha detto, citato dall’agenzia di stampa Tass. “Imponendo, i Paesi occidentali hanno cercato di spingere laverso la periferia dello sviluppo mondiale, ma non prenderemo mai la strada dell’autoisolamento e ...