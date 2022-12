Ultime Notizie – Ucraina | dalla Russia offerte di lavoro al fronte per scavare trincee

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sui social e i siti didirussi vengono offerti alti salari per andare ae costruire fortificazioni nelle zone occupate dell’e nella regione di confine russa di Belgorod. Lo riferisce il sito indipendente Meduza, raccontando che vengono offerti salari mensili fra gli 89mila e 258mila rubli (equivalenti a 1.380- 4mila dollari), oltre a vitto, alloggio e trasporto gratuiti. La maggior parte delleprovienecompagnia StroiKom, che sul suo sito vanta di aver costruito il ponte della Crimea, l’aeroporto di Sochi, lo stadio di Nizhny Novgorod e il grattacielo del centro Lakhta a San Pietroburgo. Ma il canale Telegram Mozhem Obyasnit nota che i siti di commento sulledisono ...

Sky Tg24

Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato, ti suggeriamo " XTB - News e analisi di mercato ", XTB è un broker one stop shop (accesso a migliaia di mercati in un'unica app) ...... Confindustria Assafrica & Mediterraneo ha siglato un accordo con Fondazione E4Impact con l'obiettivo di facilitare il contatto tra aziende africane e italiane, offrendo a questel'opportunità ... Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Dall'Occidente guerra economica contro Mosca". LIVE Anche i listini del resto d’Europa terminano la seduta in profondo rosso, appesantiti dalle decisioni sui tassi d’interesse della Banca centrale europea. L’euro sale contro il dollaro ...(Teleborsa) - Industrie De Nora, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha comunicato che la Chief Executive Officer ...